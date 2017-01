Michel Cymes sévèrement taclé par Gilles Verdez : L'animateur répond !

Comme à son habitude, Gilles Verdez a été très critique envers certaines personnalités du PAF samedi 21 janvier lors de son passage remarqué sur le plateau de Salut les Terriens. Après avoir réglé ses comptes avec Arthur et défendu Cyril Hanouna, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) s'en est pris (une nouvelle fois) à Michel Cymes...

Face à Thierry Ardisson qui cherchait à comprendre son énervement constant, le râleur de TPMP s'est expliqué en prenant pour exemple de l'animateur du Magazine de la santé (France 5) : "Ce qui m'énerve, c'est que quelques grands animateurs de télé, pas tous heureusement, pensent qu'ils sont intouchables et que l'on ne peut pas les critiquer dans l'exercice de leur métier. Moi je ne parle jamais des hommes, mais j'ai le droit de dire que les programmes de Michel Cymès ne sont pas bons... Et si on lui dit ça, il s'énerve ! C'est lui qui s'énerve, c'est pas moi."

Spectateur de cette nouvelle sortie peu bienveillante à son égard, l'animateur de 59 ans a aussitôt réagi sur son compte Twitter : "Le grand philosophe Gilles Verdez décrète que mes programmes 'ne sont pas bons'. Venant d'un expert..." Une réponse qui a évidemment déclenché de nombreuses réactions sur le réseau social de l'oiseau bleu. "En bonne intelligence vous ne devriez même pas en parler. Là, vous entrez dans son jeu, c'est tout ce qu'il attend", "Si je peux me permettre, Michel Cymes, ne rentrez pas dans la polémique. Vous allez vous mettre au niveau de Gilles Verdez", "Pourquoi tenez-vous compte des propos de Gilles Verdez ? Cet homme est devenu un pantin médiatique sans intérêt", pouvait-on lire dès les premières réactions.

