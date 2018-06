Michel Cymes, son départ du Magazine de la santé : Il en dit plus !

C'est officiel, Michel Cymes quittera Le Magazine de la santé (France 5) à la fin de la saison, après vingt ans de bons et loyaux services. Après l'annonce du Parisien, l'animateur de 61 ans a confirmé la nouvelle jeudi 31 mai 2018, dans C à vous. "Ce sera terminé le 29 juin après vingt ans de complicité de présentation de cette émission avec Marina. (...) Il y a un moment, je me suis dit : 'Tiens je ferais bien autre chose.' C'est aussi simple que cela", a-t-il confié.

Le programme continuera toutefois sans lui, une bonne nouvelle pour les téléspectateurs qui le suivaient assidûment : "L'émission continue, l'émission cartonne et puis, on a fait progressivement. Cette année, on a pris des remplaçants pour voir si tout allait bien et le fait que je ne sois pas là très souvent ne change rien, les audiences sont toujours aussi bonnes, voire meilleures. (...) C'est le concept qui tient et c'est ça qui est extraordinaire."

Si Michel Cymes a souhaité tourner cette page, c'est parce qu'il souhaitait se consacrer à d'autres projets qui lui tiennent à coeur : "Aujourd'hui, j'arrête le magazine parce que j'ai envie d'aller ailleurs. (...) J'ai probablement un talk show en deuxième partie de soirée sur la 2. C'est en cours de discussion. Il sera toujours question de santé mais ce sera totalement décalé. Et puis des fictions parce que c'est vrai que Meurtres en pays d'Oléron [téléfilm dans lequel il a joué, NDLR] a cartonné, donc ça a donné des idées."

Le public le retrouvera toujours à la tête de l'émission Enquête de santé, sur France 5, et des Pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Adriana Karembeu, sur France 2. Concernant son avenir à la radio, le célèbre médecin et chirurgien français spécialisé dans l'ORL a admis qu'il pourrait rester sur RTL, où il anime une chronique médicale durant la matinale présentée par Yves Calvi, depuis septembre 2016.