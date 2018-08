Michel Cymes superstar : Marina Carrère d'Encausse victime de sexisme ?

Michel Cymes, à la tête d'un véritable business, a décidé de quitter Le Magazine de la santé sur France 5 et sa camarade Marina Carrère d'Encausse pour se consacrer à de nouveaux projets télé sur France 2, à son magazine Dr. Good !, à ses conférences ou encore à ses fictions qui cartonnent. Interrogé par nos confrères de L'Obs, le médecin de 61 ans a d'ailleurs reconnu du bout des lèvres que son ex-collègue avait pu regretter un déséquilibre dans leurs notoriétés...

"C'est injuste, elle est médecin comme moi, mais dans l'esprit des gens, elle restait l'infirmière, moi le docteur", a analysé Michel Cymes à propos de sa talentueuse amie Marina Carrère d'Encausse. Comme nos confrères l'ont indiqué, cette dernière n'a d'ailleurs pas souhaité répondre à leurs questions à propos de son ancien collègue. Toutefois, qu'on se rassure, Michel et Marina conservent une belle amitié puisqu'ils continuent de se voir quasi-quotidiennement dans les locaux de la société de production 17 Juin où sont leurs bureaux.

Interrogée de son côté par Télé Loisirs il y a quelques jours, Marina Carrère d'Encausse avait déjà évoqué le départ de son camarade Michel après dix-huit années à ses côtés... et ces derniers mois où il venait un peu en dilettante sur France 5. "Il n'était plus très présent sur le plateau cette année ; j'ai eu le temps de m'habituer à son départ. Et les téléspectateurs aussi (...) On a eu beaucoup de moments joyeux. On n'a pas forcément le même caractère, mais nous partageons néanmoins les mêmes valeurs, les mêmes émotions", avait-elle partagé.

Pour rappel, à la rentrée prochaine, Michel Cymes proposera un nouveau rendez-vous aux téléspectateurs de France 2. En juillet, l'animateur de 61 ans dévoilait justement le concept de sa nouvelle émission dans Vélo Club après une blague sur son ami Nagui. "C'est tout nouveau, c'est une émission qui sera peut-être mensuelle si les deux premiers numéros fonctionnent. Ce sera une deuxième partie de soirée autour du feel good, du bien-être, une émission autour du médical mais léger. C'est surtout une émission bien délirante, une émission de bande avec des invités et où je continuerai à jouer mon rôle de médecin", avait-il renseigné.