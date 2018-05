Michel Cymes superstar : Son très gros salaire estimé donne le tournis...

On s'en doutait, Michel Cymes gagne très bien sa vie.

Il faut dire que l'animateur de télévision et chirurgien (spécialisé dans l'ORL) de 61 ans est un très gros bosseur et qu'il multiplie les projets professionnels, quitte à mécontenter parfois son entourage familial.

Nos confrères du magazine Capital ont cherché à savoir combien pouvait gagner Michel Cymes et ont donc sorti la calculatrice dans leur dernier numéro de juin 2018. Selon eux, l'animateur toucherait 15 000 euros pour chaque diffusion des Pouvoirs extraordinaires du corps humain (il en anime quatre par an avec Adriana Karembeu), 10 000 euros à chaque diffusion de Tout le monde joue (il en animé cinq en 2017 avec Nagui), tout ça sur France 2, et 15 000 euros par mois pour l'animation de ses émissions Allô docteurs et Le Magazine de la santé sur France 5. Si l'on rajoute les formats Aventures de médecine et Enquête de santé, Michel Cymes gagnerait 290 000 euros par an grâce à ses activités cathodiques.

Capital rappelle également que le docteur préféré des Français publie des livres très prisés du public et qui auraient généré 11 millions d'euros de chiffre d'affaires. Notons tout de même que l'animateur touche 14% de droits d'auteur au-delà des 20 000 exemplaires vendus... et ses livres ont largement dépassé les 100 000 ventes. Il anime aussi des conférences auprès de grands groupes et a lancé récemment le magazine Dr Good (groupe Mondadori) dont le premier numéro a rassemblé 131 000 curieux. Un vrai businessman !

Une enquête à retrouver dans le magazine Capital, actuellement en kiosques.