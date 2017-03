Michel Cymes : "Un bisou docteur", la tendre réclamation de son fils

Rien ne lui résiste, pas même le monde de l'édition. Après l'incroyable succès de son livre Vivre mieux et plus longtemps écoulé à plus de 350 000 exemplaires, et traduit en plusieurs langues, Michel Cymes s'adresse à présent aux plus petits avec Quand ça va, quand ça va pas (sorti le 2 mars aux éditions Clochette).

Ce nouveau projet est né dans son cadre familial : médecin de 59 ans s'est rendu compte que son fils de 5 ans lui réclamait sans cesse des informations médicales, pour rendre ses réponses plus explicites, il lui dessinait des croquis. "Il voulait que je lui explique le coeur, ceci, cela. Comment ça marche, que fait le docteur pour soigner", explique Michel Cymes au nouveau magazine Télé Star, dont il fait la couverture. C'est finalement sous l'impulsion de Maureen Dor, "une copine éditrice" mais aussi une ancienne animatrice, qu'il se lance dans cette nouvelle aventure. "On a fait un livre pour rassurer les enfants pendant la consultation", ajoute-t-il.

Quand ça va, quand ça va pas a tout de suite rencontré un franc succès auprès de son fils, son troisième enfant, né de sa relation avec sa femme Nathalie (qu'il a épousée en 2015). "Tous les soirs, il veut que papa ou maman lui lise une page. Il est fier de son livre car il a l'impression que c'est lui qui l'a fait", confie avec tendresse Michel Cymes.

Papa attentionné, la star du Magazine de la santé de France 5 est toujours là pour soulager le moindre bobo de son fils. "À chaque fois qu'il tombe, il me demande 'un bisou docteur' sur l'endroit où il a mal. Parfois, il me dit : 'Ça ne marche pas !' (...) Comme tous les médecins, c'est compliqué de soigner ses proches", avoue-t-il à Télé Star.

Et pour les plus grands qui voudraient en savoir plus sur le cerveau, Michel Cymes a également sorti Votre cerveau, comment le chouchouter ? aux éditions Stock le 22 février dernier.

L'intégralité de l'interview de Michel Cymes est à retrouver dans Télé Star, programmes du 11 au 17 mars.