Michel Drucker "en fin de cycle" : "C'est peut-être le moment d'arrêter"

C'est incontestable, Michel Drucker est une figure emblématique du petit écran. Voilà cinquante-quatre ans qu'il anime des émissions, dont son programme culte Vivement Dimanche (à l'antenne depuis deux décennies). Si ses fidèles espèrent le voir encore de nombreuses années à la télévision, le présentateur de 72 ans, lui, pense à la fin de sa carrière.

La raison ? Il ne sait toujours pas si son contrat sera renouvelé la saison prochaine, sur France 2. "J'achève ma 54e année sur le petit écran. Je ne sais toujours pas où je serai en septembre. J'arrive en fin de cycle avec le Service public. Je réfléchis à une belle fin", a confié Michel Drucker au cours d'un entretien accordé à nos confrères de Télé 2 Semaines.

Le mari de Dany Saval précise toutefois que la direction lui assure qu'elle n'a pas l'intention de se passer de lui pour le moment : "On me dit que ce n'est pas encore l'heure. Toutes les émissions que je fais marchent très fort. Je me dis donc que c'est peut-être le moment d'arrêter justement. Mais peut-être que je vais prolonger d'un an ou deux."

Quelle que soit sa décision ou celle de la direction, Michel Drucker sera aux commandes d'une nouvelle émission intitulée Samedi, c'est parodie. Une création originale au cours de laquelle des humoristes se moquent des codes du petit écran. En parallèle, il prépare son dernier livre Ça vous fait quel âge, déjà ? (prévu pour octobre 2018, aux éditions Robert Laffont) ainsi que son deuxième spectacle (prévu pour 2020). "Pour la première fois de ma carrière, je chanterai (...). J'ai également envie de retourner à la radio. J'aimerais faire revivre une émission lancée par Jacques Chancel il y a cinquante ans sur France Inter, Radioscopie", a-t-il précisé.

L'intégralité de l'interview de Michel Drucker est à retrouver dans le magazine Télé 2 Semaines, en kiosques ce lundi 12 février 2018.