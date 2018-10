Michel Drucker, la chirurgie esthétique : Sa "condition" pour se laisser tenter

Depuis plus d'une cinquantaine d'années, Michel Drucker fait partie de notre patrimoine cathodique grâce à ses émissions à succès. Toujours fidèle au poste, l'animateur de 76 ans qui a récemment récupéré son émission Vivement dimanche (France 2) après deux ans d'arrêt a évoqué son apparence physique lors de son récent passage dans Les Terriens du dimanche sur C8.

Interrogé par Franz-Olivier Giesbert sur un possible recours à la chirurgie esthétique par le passé, l'auteur d'Il faut du temps pour rester jeune (éditions Robert Laffont) a d'abord ironisé : "Moi je me suis déjà fait refaire les seins, les genoux, les coudes puisque je me dis que l'avenir est aux transgenres". Et d'ajouter avec transparence : "Moi j'ai eu des yeux en oreilles de cocker pendant longtemps, on a fait enlever ça."

Sur sa lancée, Michel Drucker a expliqué face à Thierry Ardisson pourquoi il était plutôt réticent à l'idée de retoucher son visage à l'avenir. "J'ai peur pour une raison très simple, j'ai peur que ça se voie. Je veux qu'on voie toujours le front qui plisse et les pattes que mon père m'a transmises. Avec le Botox et le collagène, on est foutu. C'est bizarre parce que je suis quand même hypocondriaque, donc j'ai peur, tout simplement. Mais si je dois le faire un jour à condition que ça ne se voie pas, pourquoi pas", a-t-il expliqué.

Tout est donc envisageable...

