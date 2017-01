Michel Drucker, marié depuis 43 ans, explique pourquoi il n'a pas voulu d'enfant

Michel Drucker et sa femme Dany Saval, c'est une histoire d'amour longue de plus de quarante ans ! Le couple s'est marié en 1973 et ne s'est plus quitté depuis, bien qu'il n'ait pas eu d'enfant.

Et pour cause : la star du petit écran assure n'avoir jamais ressenti le besoin de découvrir les joies de la paternité, comblé qu'il était par Stéfanie, la fille que sa femme a eue avec son ex-mari, le défunt compositeur Maurice Jarre.

"Quand j'ai connu Danny, j'étais en pleine spirale ascendante. Je quittais l'univers du reportage sportif pour autre chose ; c'était obsessionnel. Je me devais de réussir. À l'époque, elle quittait ce métier. Elle avait déjà eu plusieurs vies. Stéfanie, sa fille, avait 5 ans. J'ai tout de suite su qu'elle avait failli y passer, à la naissance : elle est née à 5 mois et 1 semaine. Trois mois de couveuse à Los Angeles. Chaque fois, en repartant de la maternité, Dany ne savait pas si la petite serait encore là le lendemain... Elle a été hyper-traumatisée par cette naissance d'autant que l'obstétricien lui disait que ça risquait d'être compliqué pour la suite. Moi, j'ai eu le coup de foudre pour Stéfanie, je l'ai tout de suite considérée comme ma faille. Je l'ai vu grandir, travailler, les années ont passé et je n'ai pas éprouvé le besoin d'avoir un autre enfant", a-t-il expliqué aux journalistes du magazine VSD, en kiosques cette semaine.

Aujourd'hui, le père et sa belle-fille, âgée de 50 ans, travaillent main dans la main. Chef décoratrice, Stéfanie, en couple avec l'ancien ministre Jérôme Cahuzac, a réalisé les décors de la pièce de Michel Drucker, qui a présenté son one-man show l'an dernier.

À 73 ans et même s'il n'a pas eu d'enfant, l'animateur inséparable de sa chienne Izia a tout de même eu une vie bien remplie. Aux commandes de l'émission Vivement dimanche depuis dix-huit ans, auteur du livre De la lumière à l'oubli et comblé par l'amour de l'ancienne actrice, le senior préféré des seniors a tout pour être heureux.

Coline Chavaroche