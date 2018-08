Michel Drucker, pas d'hommage télé à Johnny Hallyday : "Je resterai silencieux"

Michel Drucker est clair : il ne présentera pas d'émission hommage sur France 2 en décembre prochain pour le premier anniversaire de la mort de son ami de très longue date, Johnny Hallyday.

C'est lors d'un entretien accordé à nos confrères de Télé Star que l'animateur de 75 ans – qui avait fondu en larmes à l'antenne au lendemain du décès du Taulier – a assuré que rien n'était prévu en ce sens. "Non, je n'ai rien prévu pour l'instant. Je lui ai rendu hommage le lendemain de sa mort, le reste m'appartient", a-t-il tout d'abord asséné encore marqué par cette disparition. Et Michel Drucker de poursuivre : "On a dit tant de choses depuis sa disparition que je resterai silencieux. Mais je continuerai à parler de lui sur scène dans mon prochain spectacle." Il remontera sur scène l'an prochain.

S'il est un sujet qui le rend en revanche plus joyeux, c'est bien le retour de Vivement dimanche puis Vivement dimanche prochain sur France 2 dès le 26 août prochain à 14h20. Après deux ans d'absence, l'irremplaçable Michel Drucker savoure cette "victoire". "Ce métier est fait de bonnes surprises ! France 2 me l'a demandé. Je n'ai pas beaucoup hésité avant de dire 'Oui'. Cela fait deux ans que l'on me demande tous les jours dans la rue pourquoi on ne me voit plus à la télévision", a assuré l'animateur qui avait dû laisser sa place à Laurent Delahousse.

Pour rappel, l'icône Johnny Hallyday s'est éteinte le 5 décembre 2017 dans sa demeure de Marnes-la-Coquette dans les Hauts-de-Seine.

