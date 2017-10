Michel Drucker : Sa pique à Laurent Delahousse !

Michel Drucker n'apprécie pas trop le changement.

Durant près de vingt ans, l'animateur de 75 ans était habitué aux access dominicaux de France 2. Oui mais voilà, la deuxième chaîne a pris la décision de confier la case 19h-20h à Laurent Delahousse cette saison afin qu'il anime sa nouvelle émission 19h le dimanche. L'animateur de Vivement dimanche s'est donc vu confier la case 18h-19h, une décision qui ne l'a visiblement guère enchanté. Pour preuve : au cours d'une interview accordée à TV Mag, il s'en est pris aux audiences de son successeur.

"Je suis plutôt serein. Les audiences sont bonnes - on fait pratiquement les mêmes que celles de l'année dernière entre 19 et 20 heures - en progression. C'est une surprise : la fidélité des gens me touche beaucoup. Je pensais que les téléspectateurs allaient être perturbés, mais il s'avère que non", s'est félicité Michel Drucker quand on l'a interrogé sur son état d'esprit depuis la rentrée. Et d'ajouter : "Ils sont restés et sont même plus nombreux : quand on rend l'antenne, on est à près de 2,5 millions... Plus nombreux que sur la case 19h le dimanche tant désirée par Laurent." Une pique qui n'est pas passée inaperçue. Reste à savoir si l'animateur de 48 ans - parfois blessé par les critiques - prendra le temps de lui répondre.