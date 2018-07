Michel Drucker, son impressionnant patrimoine : Avion, majordome, villa...

Depuis cinquante-quatre ans, Michel Drucker fait partie de la vie des Français grâce à ses émissions de télévision très populaires. En tant qu'animateur et producteur, inutile de dire que la star de 75 ans a amassé un sacré patrimoine en un demi-siècle de labeur !

Nos confrères du magazine Capital ont délivré quelques chiffres dans leur dernière édition qui vient de paraître. On peut ainsi apprendre que le rival de Laurent Delahousse qui ne rate jamais une occasion de s'en prendre au journaliste affiche un solide chiffre d'affaires via sa société de productions DMD.

Ces dernières années, sa société – qui produit Vivement dimanche – aurait en effet enregistré un chiffre d'affaires annuel aux alentours des 10 millions d'euros ! Sans compter que Michel Drucker gère aussi l'exploitation de ses plateaux télé, comme le célèbre Studio Gabriel qu'il loue par exemple à Laurent Ruquier pour le late show On n'est pas couché. En outre, en tant que propriétaire d'un vaste catalogue d'archives télés, chaque diffusion de l'une d'elles lui fait toucher de l'argent... plusieurs centaines d'euros pour 30 secondes ! Il faut ajouter à cela ses droits d'auteur pour ses quatre livres écoulés à 750 000 exemplaires (un 5e paraîtra en octobre 2018) et sa dernière tournée avec son spectacle Seul avec vous... qui a rempli les salles.

Selon Capital, en plus de ses salaires chez France télévisions, Michel Drucker s'est versé via DMD 1,4 million d'euros de dividendes l'an dernier. Côté patrimoine, il bénéficierait également d'un pactole de plus de 11 millions d'euros. S'il n'est pas d'un tempérament flambeur, le septuagénaire s'est offert son propre avion en 2017, un Diamond Aircraft (environ 1 million d'euros) stationné à Avignon et possédé par une dizaine de personnes seulement en France. Enfin, c'est dans une somptueuse villa qu'il partage avec sa femme Dany Saval à Eygalières que Michel Drucker passe don temps lorsqu'il n'est pas retenu à Paris. Là-bas, dans les Alpilles, il y retrouve certes ses animaux mais aussi une grande piscine et un majordome aux petits soins pour le couple et ses prestigieux invités.

