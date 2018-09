Michel Drucker sur l'arrêt de Vivement dimanche : "J'ai eu envie d'abandonner"

Michel Drucker se rappelle encore du jour où il a appris que Vivement dimanche allait s'arrêter. Après dix-huit années d'antenne sur France 2, l'émission a tiré sa révérence le 26 juin 2016 et a été remplacée par On n'est pas couché, le meilleur. Si aujourd'hui Vivement dimanche a fait son grand retour sur la deuxième chaîne française, l'animateur de 76 ans garde un très mauvais souvenir de l'annulation de son programme culte et avait crié au jeunisme ainsi qu'au racisme de l'âge.

C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Paris Match que Michel Drucker a accepté de revenir sur l'arrêt de Vivement dimanche pour "rajeunir les marques". "J'en ai souffert, j'ai eu envie d'abandonner", a-t-il déclaré avant de se justifier sur son âge : "J'ai 76 ans et, en même temps, je ne me trouve pas vieux, même si je suis le dernier des Mohicans. Tout part de là. D'une blessure, d'interrogations, d'un trouble et d'une forme de combat face au jeunisme ambiant."

Michel Drucker ne s'est pas laissé abattre pour autant : "J'ai décidé de laisser passer l'orage pour mieux rebondir. J'ai mis les bouchées doubles, j'ai tout fait pour rester jeune, puisque c'est ainsi qu'il faut paraître." "En tout cas pour leur prouver que, même s'il est écrit '1942' sur ma carte d'identité, je suis encore en forme. C'est une question de mental. De volonté. Et j'en ai beaucoup. C'est ce que je raconte, entre autres, dans ce livre [Il faut du temps pour rester jeune, éditions Robert Laffont, NDLR]. Je suis peut-être un vestige pittoresque mais je ne me trouve pas démodé. C'est le jeunisme qui est ringard", a-t-il confié. Sa détermination aura bien payé puisque Vivement dimanche est de nouveau à l'antenne sur France 2, après deux années d'absence.

Un entretien à retrouver dans son intégralité sur le site Paris Match.