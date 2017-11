Michel Drucker tacle encore Laurent Delahousse : "J'ai éclaté de rire"

Michel Drucker n'a pas toujours la langue dans sa poche.

Invité du Village médias de Philippe Vandel sur Europe 1 le 10 novembre 2017, l'animateur de 75 ans a été invité à réagir sur la campagne publicitaire de l'émission 19h le dimanche de Laurent Delahousse - un nouveau rendez-vous qui a considérablement réduit la durée de Vivement dimanche : "Fini le blues du dimanche soir", clamait-elle un peu partout dans la presse. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Michel Drucker n'a pas apprécié ce slogan très maladroit.

"Quand j'ai regardé la première de Delahousse, je suis tombé effectivement sur Mengele [un criminel de guerre nazi, NDLR] que j'avais raté au Point Virgule et sur le tyran coréen que j'avais raté au Jamel Comedy Club donc j'ai éclaté de rire", a-t-il ironisé avec malice devant un Philippe Vandel très amusé par la répartie de son invité.

Pour rappel, ce n'est pas la première fois que l'animateur s'en prend à Laurent Delahousse depuis que celui-ci s'est emparé de la case du 19h-20h le dimanche sur France 2. Récemment interviewé par TV Mag à propos de ses bonnes audiences, juste avant, de 18h à 19h, Michel Drucker avait lâché : "C'est une surprise : la fidélité des gens me touche beaucoup. Je pensais que les téléspectateurs allaient être perturbés, mais il s'avère que non." Et d'ajouter : "Ils sont restés et sont même plus nombreux : quand on rend l'antenne, on est à près de 2,5 millions... Plus nombreux que sur la case 19h le dimanche tant désirée par Laurent."

Une séquence que vous pouvez retrouver ci-dessous :