Michel Fugain explique enfin l'absence de ses enfants à son mariage

En juin à Paris, Michel Fugain et son épouse Sanda ont eu un impressionnant accident de voiture. Remis de leurs émotions, le couple a retrouvé la Corse, où ils se sont rencontrés, mariés en 2014 et où ils possèdent une maison. Dans une interview accordée à Ici Paris, Michel évoque son retour sur scène, son amour pour Sanda et ses enfants.

Madame Fugain

On le sait, le chanteur a rencontré sa seconde épouse après la mort de sa fille Laurette. Grâce à Sanda, Michel Fugain a pu remonter la pente même si "une chose pareille, on ne s'en remet jamais..." Après dix ans d'amour, ils se sont dit oui en Corse en petit comité. "Sanda en avait très envie, elle souhaitait devenir madame Fugain. Je lui ai dit qu'elle serait celle qui me fermera les yeux, raconte le chanteur. Ce n'est pas tragique. Quand je pense à ce moment et que je la vois se pencher sur moi, je ça trouve ça très beau", affirme l'artiste de 75 ans.

Concernant son mariage, Michel Fugain ne fait pas de mystère de l'absence de ces deux autres enfants – Marie (née en 1973) et Alexis (24 ans) –, dont la mère est Stéphanie Fugain. Ni tout un plat. "On a fait une cérémonie très simple, avec les gens qui était présents. Au début, mes enfants ont eu du mal à accepter ma séparation d'avec leur mère mais les choses se sont arrangées et ça va beaucoup mieux désormais. Pour mon plus grand plaisir, ils sont même devenus très proches des deux filles de Sanda." Marie Fugain est aujourd'hui comédienne et mère de deux enfants (Elliot, 14 ans, et Sam, 10 ans), tandis qu'Alexis a monté Biche, un groupe de pop psychédélique, suivant la voie tracée par son père.

À partir du 29 septembre, Michel Fugain remontera sur scène en solo avec un spectacle qu'il a imaginé interactif, La Causerie musicale. 55 chansons ont été préparées et il piochera dans ce répertoire en fonction de ses discussions et échanges avec le public. Il promet également le retour de son groupe Pluribus, que Sanda a intégré en tant que chanteuse, sur scène en 2018. Cette aventure collective créée il y a quatre ans avait été escroquée par son ex-manager. Son retour sur scène est donc une très bonne nouvelle.

Ici Paris, en kiosques le 27 septembre 2017.