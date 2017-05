Michel Fugain : Ses 50 ans de carrière célébrés sur scène avec Anaïs Delva

Michel Fugain fête en ce mois de mai ses cinquante ans de carrière. Un bel anniversaire célébré avec la sortie de l'album Chante la vie chante – Love Michel Fugain, et un grand concert organisé le 10 mai au Grand Divan, à Paris.

En très grande forme pour ce show consacré à la reprise de ses plus grands tubes, Michel Fugain a pu compter sur la présence de nombreux chanteurs : Anaïs Delva (révélée avec Libérée, Délivrée, bande-originale de La Reine des neiges), Sophie Tapie (fille de Bernard Tapie), Olivier Dion (DALS 6, la comédie musicale Les 3 Mousquetaires), Damien Sargue (DALS 4, la comédie musicale Roméo et Juliette), Florent Mothe (Le Roi Arthur, Mozart l'Opéra Rock), les Kids United, Arcadian (The Voice 5), Claudio Capélo, Victoria Petrosillo (Le Roi Soleil) et Mickael Dos Santos.

Heureux de fêter son demi-siècle de carrière en live, Michel Fugain n'a pas échappé à l'incontournable gâteau d'anniversaire. Le chanteur qui fêtera son 75e anniversaire le 12 mai, a soufflé ses bougies devant le public, ainsi que les artistes du concert. Le 12 mai sortira également l'album hommage Chante la vie chante – Love Michel Fugain.

Sa maison de disques (Smart) a concocté un disque d'une dizaine de reprises de ses meilleurs tubes chantées par la nouvelle génération. On y retrouve les Kids United, Amir, Ben l'Oncle Soul, Claudio Capéo, Slimane en duo avec Patrick Fiori, Arcadian, les New Poppys avec Chimène Badi, Corneille... Alors que les Kids United chantent le premier extrait, la collégiale Une belle histoire prend le relais. "J'aime l'idée que les artistes de ma génération fassent partie des racines d'une nouvelle génération, comme d'autres avant moi avaient fixé une éthique à laquelle je me suis tenu dès mes débuts", confie Michel Fugain au sujet du projet.