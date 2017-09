Michel Fugain, son accident de voiture : "Ma femme aurait pu y laisser sa vie"

Le 22 juin 2017, dans les rues de Paris, Michel Fugain et son épouse Sanda ont été victimes d'un accident de voiture terrifiant. Les pompiers ont secouru le couple qui a été très secoué par cette histoire. C'est ce que raconte l'artiste dans les pages d'Ici Paris, en kiosques ce mercredi.

Michel Fugain garde un souvenir vivace de l'accident et de la chance que son épouse et lui ont eue : "Ma ceinture de sécurité m'a cassé le sternum et la quatrième côte. L'airbag ne s'est pas déclenché, alors qu'il aurait dû... L'accident a eu lieu près de chez nous, un camion est monté sur notre voiture, il est arrivé comme un TGV. J'ai été handicapé six semaines... Mais cela aurait pu être bien plus terrible. À quelques secondes près, Sanda y laissait sa vie car la camion venait de notre droite."

L'artiste de 75 ans a décidé de relativiser. "À toute chose, malheur est bon", dit-il. Et de prendre une sage décision : "Depuis, j'ai décidé de ne plus conduire de voiture dans Paris", révèle Michel Fugain qui partage son temps entre la capitale et la Corse, où il a épousé Sanda, après dix ans d'amour, en 2014.

Fin septembre, Michel Fugain lance sa tournée intitulée La Causerie musicale, un spectacle solo mais interactif où il échangera en permanence avec le public et évoquera la genèse de ses chansons. Chaque représentation sera donc différente de la précédente. Il révèle également que sa troupe Pluribus, victime d'un manager escroc, sera de retour en 2018. Sanda, qui chante, intègre la troupe.

Ici Paris, en kiosques le 27 septembre 2017.