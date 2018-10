Michel Houellebecq et Lysis : Un mariage discret mais très star

Le 22 septembre 2018, Michel Houellebecq a épousé sa compagne Qianyun Lysis Li à la mairie du 13e arrondissement de Paris. Carla Bruni leur avait alors souhaité tous ses voeux de bonheur en postant une photo de leur union sur Instagram, le jour du mariage. Lysis portait une robe de soie rose brodée tandis que l'auteur de La Carte et le territoire (ed. Flammarion) et prix Goncourt 2010, était très chic en queue-de-pie et chapeau melon.

Dans son numéro en kiosques ce mercredi 10 octobre 2018, Gala publie quelques nouvelles photos du mariage et nous apprend comment Michel Houellebecq, 62 ans, a rencontré sa compagne de 20 ans sa cadette. Lysis Li est étudiante à la Sorbonne et a rencontré l'auteur pour les besoins d'un mémoire sur son oeuvre. Le couple s'est marié discrètement, mais bien entouré, dans le 13e arrondissement de Paris, avant un grand dîner et une soirée au restaurant Lapérouse dans le 6e.

Parmi les invités, il fallait donc compter sur Carla Bruni. La chanteuse avait adapté l'un de ses textes pour son album Comme si de rien n'était, sorti en 2008. Jean-Louis Aubert qui, lui, a consacré tout un album aux poèmes de Michel - Les Parages du vide en 2014 - était bien sûr de la noce. Michka Assayas, l'éditrice Teresa Cremisi et l'écrivain Emmanuel Carrère étaient aussi présents. Comme témoin, Michel Houellebecq avait choisi son ami Frédéric Beigbeder, lequel a animé un karaoké pour les invités après le dîner. Gala nous apprend que David Pujadas aurait tout donné sur Que je t'aime de Johnny Hallyday... Selon un proche, l'auteur du controversé Soumission ne lui a jamais paru plus heureux.

Farouchement attaché à son intimité, Michel Houellebecq parle plus volontiers de ses chiens que de sa vie privée. On sait qu'il a eu un fils, Etienne, de son premier mariage et qu'il a été ensuite marié à l'éditrice Marie-Pierre Gauthier.