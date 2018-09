Michel Houellebecq marié avec Lysis, Carla Bruni-Sarkozy immortalise

Michel Houellebecq n'a pas écrit "oui", il l'a dit. L'écrivain et poète de 62 ans s'est marié récemment, une grande et heureuse nouvelle qui n'a pas été révélée par l'intéressé mais par l'une de ses invitées.

Heureuse de voir son ami uni par les liens sacrés du mariage, Carla Bruni-Sarkozy a exprimé sa joie sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que la chanteuse de 50 ans a publié un message plein d'émotion, révélant également le prénom et le visage de la femme de Michel Houellebecq, Lysis. "Mille voeux de bonheur à Lysis et à Michel Houellebecq pour leur merveilleux mariage et merci de nous avoir laissés partager votre bonheur", a écrit Carla Bruni-Sarkozy sur Instagram.

Sur les deux photos partagées par l'épouse de Nicolas Sarkozy, Michel Houellebecq apparaît au côté de son épouse, qui porte une robe rose pâle de style chinois, décorée de fleurs. Sur la seconde image, la jeune mariée appose un doux baiser sur son époux, prenant son visage dans sa main. Pour ce grand jour, l'écrivain et poète portait une décoration au revers de sa veste queue-de-pie, mais aussi un chapeau melon, comme le montre une photo publiée par la galeriste Florence Bonnefous et prise par la critique d'art et commissaire d'exposition Stéphanie Moisdon. Cette dernière a organisé de nombreuses expositions dont Le monde comme volonté et comme papier peint, adaptée du roman de Michel Houellebecq La carte et le territoire, au Consortium de Dijon en 2012.