Michel Leeb en famille pour son grand retour, réuni avec son fils Tom sur scène

Jeudi 14 décembre 2017, Michel Leeb était entouré de sa famille et de ses plus fidèles amis au Casino de Paris pour fêter son grand retour sur scène avec la générale du spectacle qui vient célébrer ses quarante de carrière, Michel Leeb - 40 ans !.

En grande forme, l'humoriste de 70 ans a donc pu compter sur le soutien de ses proches qui avaient tous assuré le déplacement pour venir l'applaudir. Il y avait évidemment son épouse Béatrice, avec laquelle il forme un couple soudé depuis plus de trente-six ans, et leurs trois enfants, Fanny (31 ans), Elsa (29 ans) et Tom (28 ans), lui-même comédien. Le jeune homme est d'ailleurs monté sur scène pour assurer le show en première partie avec son acolyte Kévin Levy, avant d'être rejoint par son papa avec lequel il a enchaîné quelques sketchs en famille.

La soeur cadette du comédien Réjane Lafont était également présente, à l'instar des humoristes Christelle Chollet et Chantal Ladesou (venue avec son mari Michel Ansault). Avec un sourire ravi, Jean-Paul Belmondo s'est déplacé et a été chaleureusement accueilli par Michel Leeb et ses enfants, qui ont tous pris la pose à ses côtés, très heureux de passer du temps avec le grand Bébel. Jean-Marie Bigard (sans Lola Marois), Claude Lelouch et son fils réalisateur Simon Lelouch, Michel Drucker, Louis-Michel Colla, Jean-Luc Moreau mais aussi Eric Revel, Didier van Cauwelaert, Framboise et Gérard Holtz, Alain Duault, Françoise Dorner, Frédéric Jérome, Robert Charlebois et sa femme Laurence, Michel Legrand et Macha Meril, Robert Namias et Anne Barrère, Jean-Louis Debré et Valérie Bochenek étaient tous présents.

Michel Leeb sera au Casino de Paris jusqu'au 7 janvier 2018 avant de partir en tournée à travers toute la France pour quarante-quatre dates. L'ultime représentation aura lieu à Niort le 14 avril 2018.