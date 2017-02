Michel Leeb et sa femme face à Laury Thilleman, amusés par de gros bolides...

Mardi 31 janvier se tenait la soirée d'inauguration de l'exposition Concept Cars à l'Hôtel national des Invalides, à Paris. Pour l'occasion, une poignée de privilégiés ont pu découvrir de jolis modèles comme l'humoriste Michel Leeb, au bras de sa femme, et l'ex-Miss France Laury Thilleman.

Présentée comme la "Fashion Week de l'automobile", cette exposition qui fermera ses portes le 5 février, a pour but de faire découvrir l'univers du Concept Car et du design automobile. D'ailleurs, "les plus grands designers au monde exposent à Paris, dans la tradition de la Haute Couture, leurs plus beaux modèles, véritables oeuvres d'art à part entière et sources d'inspiration pour l'automobile de demain", clame le festival automobile. Parmi les chanceux qui ont déjà pu découvrir les modèles présentés, il y avait Michel Leeb, qui a repris le chemin de la scène avec son nouveau spectacle intitulé 40 ans de carrière, accompagné de sa femme Béatrice.

Il fallait aussi compter sur Laury Thilleman, l'animateur et pilote de dragsters Vincent Perrot, Jean-Claude Narcy, Jacques Séguéla, Chantal Thomass et son mari Michel Fabian, Hubert Auriol, Jean Todt, Jean-Michel Wilmotte ou encore, Ari Vatanen et sa femme Rita, Dominique Chapatte... Tous ont admiré des voitures comme la Aston Martin RB001, la Ds E-TENSE, la Jaguar I-PACE ou la Renault TREZOR.

Thomas Montet