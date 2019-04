Michel Leeb : Sa fille Fanny, atteinte d'un cancer, donne ses conseils

Même si son cancer du sein, détecté lors d'un banal contrôle de routine, lui fait la vie dure car il est "très agressif", Fanny Leeb garde le sourire. La fille de Michel Leeb, qui a le crâne rasé, souffre d'effets secondaires et a décidé de raconter comment elle gérait auprès de ses abonnés.

On finit par se trouver jolie

Sur son compte Instagram suivi par presque 8 000 followers, la chanteuse (The Voice saison 2) a donc dévoilé une vidéo dans laquelle elle se montre extrêmement franche et drôle ! "Bonjour. Première chose, je ne suis pas une tuto woman ou je ne sais pas comment on appelle ça. L'idée, c'est que je sois transparente avec vous. Qu'on parle ensemble de ces moments un peu délicats qu'on peut avoir quand on a un cancer. C'est-à-dire que là, en termes de Gollum albinos, on y est, hein ! C'est pour le prochain Seigneur des Anneaux ! Le but, c'est de rigoler de tout ça, de prendre du bon temps, de se dire que ça sera bientôt fini. (...) Il est très compliqué de ressembler à quelque chose, mais on trouve des solutions et on finit par se trouver jolie", assure-t-elle.

On a un petit peu la lèpre quand on est en chimio

Fanny Leeb, qui n'a que de très discrets sourcils et quelques boutons sur le visage, a demandé l'aide d'une amie maquilleuse pour montrer comment il était possible de se faire belle : eye-liner, poudre pour le visage et le crâne ou anti-cernes sont des alliés très utiles. La jeune femme, qui plaisante volontiers à propos de son "crâne d'oeuf" et envisage de "se cacher dans un buisson" pour Pâques, ne manque pas de se faire aussi un peu plus sérieuse.

Elle conseille par exemple un vernis de chez La Roche-Posay. "C'est une vraie touche féminine et, au-delà d'être une touche féminine, ça protège vos ongles pendant la chimiothérapie ! Avec du silicium [un élément chimique, NDLR]. Et puis, aussi, on a un petit peu la lèpre quand on est en chimio donc, du coup, il faut bien s'hydrater la peau en général. Cette crème [Dexeryl, NDLR] est absolument formidable", assure-t-elle. "Et dernière petite astuce, on a un peu la bouche asséchée, le bicarbonate de soude, c'est très bien. Pour le reste, il faut serrer les fesses, c'est comme ça. Mais ça sera vite de l'histoire ancienne", ajoute-t-elle.