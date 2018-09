Michel Legrand révèle avoir frôlé la mort "il y a quelques mois"

Avec J'ai le regret de vous dire oui (publié aux éditions Fayard le 29 août 2018), Michel Legrand lance "une leçon de vie et d'espérance, à la pointe du présent", du haut de ses 86 ans. Le célèbre compositeur, à qui l'on doit notamment la musique du film Les Demoiselles de Rochefort ou encore Les Parapluies de Cherbourg s'entretient avec Paris Match dans le numéro du 6 septembre 2018.

Interrogé sur ses plus grands regrets, Michel Legrand évoque les décès qui s'enchaînent par la force du temps : "La seule chose qui me désespère, c'est voir mes amis s'en aller. Tous les gens avec qui j'ai vécu sont partis." C'est en faisant ce constat inévitable que le compositeur révèle avoir lui-même frôlé la mort "il y a quelques mois avec une pleurésie monstrueuse". Si cette inflammation de la plèvre, membrane recouvrant les poumons, aurait eu de quoi l'effrayer, Michel Legrand demeure serein : "J'ai le trac, mais je n'ai pas peur !"

L'artiste récompensé de trois Oscars (en 1969 pour la Meilleure chanson originale pour The Windmills of Your Mind dans L'Affaire Thomas Crown ; en 1972 pour la Meilleure musique de film pour Un été 42 et en 1984 pour la Meilleure adaptation musicale pour Yentl) s'était déjà montré fragile en juillet 2017 lors d'un hommage rendu aux victimes de l'attentat de Nice. Il avait été pris d'un malaise, fort heureusement sans gravité, au cours de la cérémonie.



Si Michel Legrand sait sa mort approcher, il peut compter sur son épouse Macha Méril pour le soutenir jusqu'au bout. Marié depuis 2014, le couple avait eu un coup de foudre un demi-siècle plus tôt à Rio. Le compositeur se confie sur la femme de sa vie dans J'ai le regret de vous dire oui.