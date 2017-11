Michel Polnareff : De retour dans un projet totalement inattendu !

Après ses déboires de l'an passé, entre suspicion d'alcoolisme et embrouilles avec son producteur, le mythique chanteur Michel Polnareff prépare son retour. L'artiste va rejoindre une comédie musicale !

En effet, il sera à l'affiche de la comédie musicale Le Fantôme de l'Opéra, au Casino de Paris, en 2019, révèle Le Figaro. Michel Polnareff, que personne n'attendait dans un tel projet, a surpris ses fans. Le chanteur s'est engagé pour cinquante représentations de janvier à mars 2019. Il aura alors 74 ans. Pour le moment, il coule des jours heureux chez lui à Palm Springs, en Californie, mais il sera en France pour les répétitions, fin 2018.

"Il adore l'idée d'être là où on ne l'attend pas", a déclaré au Figaro Fabien Lecoeuvre, son fidèle agent depuis treize ans. Michel Polnareff écrira plusieurs titres pour le livret, qui sera terminé en mars 2018. Créée à Londres en 1986 par Andrew Lloyd Webber, cette comédie musicale inspirée du roman de Gaston Leroux est l'un des plus grands succès de Broadway et du West End. Le Fantôme de l'Opéra aurait dû être joué à Paris en septembre 2016 à Mogador, mais le théâtre avait brûlé dix jours avant le lever de rideau, et c'est finalement Grease qui a pris le relais.

Thomas Montet