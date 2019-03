Michel Polnareff empoche plusieurs millions d'euros et s'offre un beau cadeau

Les fans de Michel Polnareff attendaient beaucoup de l'album Enfin !, les moussaillons sont restés sur leur faim. Habitué à caracoler en tête des charts, le chanteur de 75 ans doit faire face à un terrible échec. Quatre mois après la sortie de ce premier album studio depuis Kâma Sutrâ (1990), seuls 52 000 exemplaires ont été écoulés. Une absence de succès qui compromet sérieusement le projet d'une nouvelle tournée.

Attristé de savoir ses fans déçus et que son nouvel album ne suscite pas la ferveur escomptée, Michel Polnareff a repensé son avenir. Soucieux d'assurer le futur de sa compagne Danyellah, 44 ans, mais aussi de leur petit Louka aujourd'hui âgé de 8 ans, l'homme aux lunettes de soleil a modifié les termes de son contrat avec sa maison de disques.

Ici Paris révèle dans son numéro du 6 mars 2019 que BMG, filiale d'Universal Music, "possède l'intégralité des éditions musicales du chanteur, en tout plus de 150 chansons". Parmi elles, les plus grands tubes de Michel Polnareff : les incontournables Love me, Please love me, Tous les bateaux, tous les oiseaux, On ira tous au paradis. Néanmoins, l'artiste "conserve la plus grande partie des droits d'auteur".

Ce nouvel arrangement a ainsi permis à Michel Polnareff d'empocher la somme de... 10 millions d'euros ! De quoi mettre sa famille à l'abri et se permettre quelques plaisirs. Ici Paris rapporte que le chanteur n'a pas tardé à augmenter son patrimoine immobilier en achetant une nouvelle maison à Las Vegas. Il est déjà le propriétaire d'une résidence principale située à Palm Springs. Michel, Danyellah et Louka partagent à présent leur quotidien entre les deux propriétés.