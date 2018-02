Michel Polnareff : "Tellement actif" puis "inactif sexuellement pendant 3 ans"

Michel Polnareff se livre dans une grand entretien accordé au hors-série des Inrockuptibles, et il revient sur une époque importante pour lui : les années 1970. Sans filtre, il dit tout de cette période au cours de laquelle il a multiplié les conquêtes...

"J'étais très actif sexuellement à l'époque, on était trois potes, il n'y a pas une seule blonde qui nous échappait ! On s'est bien marrés. Pour moi, les gens qui n'ont pas connu les années 1970 ont un énorme vide dans leur être. J'étais tellement actif à l'époque que lorsque je regardais mes parties, j'avais l'impression qu'elles allaient tomber !", dit-il. Le chanteur, aujourd'hui âgé de 73 ans, ajoute que la fin de cette décennie a toutefois été ternie... "Après, il y a eu l'arrivée du sida, qui a calmé tout le monde et, pour ma part, j'étais tellement parano par rapport à ça que je suis devenu inactif, sexuellement, pendant au moins trois ans", affirme-t-il.

Michel Polnareff, qui a notamment été en couple avec Lynda Carter et ces dernières années avec Danyellah, semble aujourd'hui rangé des voitures. Devenu le papa, adoptif, d'un petit Louka, il se préoccupe d'avantage de ce rôle. Ex-enfant battu, il tâche de ne pas reproduire ce qu'il a vécu plus jeune. "Aujourd'hui, j'ai un fils et je suis plutôt du genre à tout laisser passer, peut-être trop, mais lever la main sur un enfant, ou en l'occurrence une ceinture, ce n'est pas acceptable", dit-il.

Thomas Montet

