Michel Sarran (Top Chef) a marié sa fille : photos du mariage

Il faut généralement cuisiner Michel Sarran pour qu'il dévoile sa vie privée. S'il n'hésite pas à partager son quotidien professionnel à la télévision dans Top Chef ou sur les réseaux sociaux, l'acolyte d'Hélène Darroze, Jean-François Piège et Philippe Etchebest est plus discret quand il s'agit de sa famille. Mais lundi 1er juillet 2019, le chef cuisinier de 57 ans a fait une exception en partageant une journée qui était, à coup sûr, chargée en émotions.

Hier, Michel Sarran a marié sa fille aînée, Emma. Sur Instagram, il a partagé une photo sur laquelle on le découvre en train d'accompagner la jeune femme, à la mairie peut-on supposer. Pour le grand jour, il avait misé sur une tenue élégante et décontractée. Il portait un costume couleur taupe, mais n'avait pas souhaité mettre de noeud papillon. Le juré de l'émission culinaire de M6 a préféré miser sur un autre accessoire : un chapeau en paille. Et avec le beau temps, impossible pour lui de zapper les lunettes de soleil.

À ses côtés, on peut admirer sa fille Emma, divine dans une longue robe blanche brodée au niveau du haut. Elle avait relevé ses cheveux en chignon et portait un voile, ainsi qu'un joli bouquet de roses blanches dans l'une de ses mains. Sur une deuxième photo, on découvre la jeune mariée de profil, l'occasion de découvrir sa traîne.

"La fierté d'un père @emmasarran #lafamille#Saint-Martin-d'Armagnac #bellesnoces #vivelamariée #vivelemarié", a écrit Michel Sarran en légende de sa publication.