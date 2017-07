Michèle Bernier bientôt grand-mère : Sa fille Charlotte Gaccio est enceinte !

La famille de Michèle Bernier s'agrandit ! À 60 ans, la célèbre humoriste et comédienne s'apprête à devenir bientôt grand-mère. Sa fille Charlotte Gaccio, née de ses amours passées avec le co-auteur des Guignols de l'info Bruno Gaccio, est enceinte.

La jeune femme de 29 ans a annoncé la bonne nouvelle sur les réseaux sociaux. "Une jolie nouvelle à vous annoncer... ou plutôt deux !", a-t-elle écrit sur sa page Instagram, en légende d'un photomontage annonçant sa grossesse.

Sur les clichés en question, on peut voir une échographie des bébés ainsi que les futurs heureux parents pointant du doigt le ventre rebondi de la future maman. Il semblerait que le couple attende une petite fille et un petit garçon puisque Charlotte a ajouté la photo d'une paire de ballerines à côté d'une autre de sneakers. Le choix du roi, donc, pour la jolie brunette, qui se décrit comme chanteuse, comédienne et mannequin dans sa biographie.

Charlotte n'est pas la seule enfant de Michèle, qui s'est distinguée sur les planches avec Mimie Mathy et Isabelle de Botton dans le trio comique Les Filles. La fille du légendaire Professeur Choron est aussi la mère d'Enzo (19 ans), dont le père est son ex-compagnon, qui l'a quittée juste avant sa naissance.

Michèle Bernier était revenue sur cette rupture douloureuse sur le plateau de l'émission de Thierry Ardisson, Salut Les Terriens, expliquant qu'ils avaient depuis réussi à mettre de l'eau dans leur vin, et devenir "les meilleurs amis du monde".