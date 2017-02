Michèle Bernier écrase Harry Potter et Captain America : "Magique !"

Tout réussit à Michèle Bernier ! Alors qu'elle a rencontré un franc succès avec la pièce Folle Amanda aux côtés d'Arielle Dombasle et Patrick Braoudé, dont les représentations reprennent le 18 mars prochain au théâtre Antoine, la comédienne de 60 ans a largement été plébiscitée par les téléspectateurs ce mardi 21 février.

Opposée à deux blockbusters américains, Harry Potter et les reliques de la mort (deuxième partie) sur TF1 et Captain America : First Avenger sur France 2, Michèle Bernier a très largement triomphé sur France 3. Elle est l'héroïne de la série La Stagiaire, qui raconte l'histoire de Constance Meyer – qu'elle incarne –, une stagiaire au profil atypique. À la suite d'une erreur judiciaire qui l'a conduite derrière les barreaux, elle décide de devenir, à 50 ans, étudiante à l'École nationale de la magistrature. Elle se retrouve affectée au jeune Boris Delcourt (Antoine Hamel) avec qui elle forme un duo de choc. Tandem qui séduit de plus en plus le public au fil des épisodes.

Hier soir, La Stagiaire a surpris tout le monde en arrivant en tête des audiences avec 4,5 millions de téléspectateurs pour le premier épisode (17,8% de PDA), tandis qu'Harry Potter et les reliques de la mort a rassemblé 3,28 millions de téléspectateurs sur TF1 (14,8% de PDA) et Captain America : First Avenger 2,45 millions de téléspectateurs sur France 2(10,9% de PDA).

Fière de son joli résultat, et elle peut l'être, Michèle Bernier a réagi sur son compte Twitter. "Merci millions de fois mes tweetiz pour ce score magique !!!!!! Je vous envoie toute ma tendresse...", a-t-elle posté dans la matinée de 22 février, une fois les audiences publiées.