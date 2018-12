Michèle Bernier, muette après la mort de son père : "Je ne pouvais plus"

Il y a des moments dans une vie qu'on ne désire pas se rappeler mais pour Une ambition intime, Michèle Bernier a accepté d'évoquer les moments joyeux et douloureux de sa vie. Après avoir évoqué le suicide de sa mère, survenu lorsqu'elle avait 29 ans, l'actrice a accepté de parler de la mort de son père, le professeur Choron. Elle avait 49 ans à l'époque.

Le professeur Choron, de son vrai nom Georget Bernier, est mort en 2005 d'une leucémie. Une tragédie dont Michèle Bernier a failli ne pas se remettre. Dans l'émission diffusée le 8 décembre c'est tout d'abord son cousin Daniel qui s'est souvenu du drame et de la façon dont la grand-mère de jumeaux a réagi : "Elle avait totalement perdu la voix. Le jour de l'enterrement on était à deux pour la soutenir et elle est restée muette pendant deux ou trois jours. Comme si on lui avait mis un coup violent sur la tête. C'était un zombie."

Encore très émue en évoquant ce moment avec Karine Le Marchand, Michèle Bernier a expliqué : "La psychologue de l'hôpital a dit : 'Vous êtes en train de vivre les deux deuils en même temps [celui de son père et celui de sa mère survenu 20 ans plus tôt, NDLR] donc c'est normal. Je ne pouvais plus." Et en effet, Michèle Bernier n'avait pas encore fait le deuil de sa maman à l'époque. "C'était insupportable, pas tenable, trop dur. J'étais jeune, je ne comprenais pas, je ne le voulais pas et puis quand papa est parti c'est comme si on m'avait enlevé deux bras. J'avais mal un peu à un bras et on m'a tout enlevé. C'était dur, c'était très très dur", raconte-t-elle.

La comédienne a heureusement réussi à remonter la pente et se concentre aujourd'hui sur ses enfants et ses petits-enfants.