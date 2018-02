Michèle Bernier, récemment plaquée, donne la raison qui fait fuir ses mecs

Alors que les téléspectateurs de France 3 la retrouvent ce 27 février dans la 3e saison de la série La Stagiaire, la populaire Michèle Bernier a fait d'intimes confidences à Faustine Bollaert pour Femme actuelle. Elle y parle d'amour...

A 61 ans, Michèle Bernier connaît encore les affres de l'amour. Récemment plaquée, elle raconte ce qui bloque... "J'en ai eu un [homme dans sa vie, ndlr], il n'y a pas longtemps, puis il est parti. Vous savez, les hommes ont encore du mal avec la notoriété des femmes. Un jour, Johnny a dit : "Les femmes m'aiment pour les mêmes raisons qu'elles me quittent !" C'est tout à fait ça. Au début, rencon­trer du beau monde, être invité, ça a quelque chose d'at­ti­rant... Mais quand on est 'monsieur de', on vous salue et on passe à quelqu'un d'autre. Comme vous n'êtes pas connu, on ne vous trouve pas inté­res­sant. C'est assez violent", a-t-elle confié.

Cette notoriété, Michèle Bernier vit avec depuis toujours et en comprend parfaitement les désavantages. "Ça l'embêtait d'être 'monsieur de'. Je le comprends, j'ai été 'fille de', 'femme de' et j'ai des 'enfants de'. J'aimerais que ça dure un peu plus longtemps la prochaine fois. Il faudrait quelqu'un qui se soit accompli dans sa vie", dit-elle.

Michèle Bernier est la fille du regretté professeur Choron, l'ancienne compagne de Bruno Gaccio et la maman d'Enzo et Charlotte. Cette dernière, récemment devenue maman de jumeaux, est aussi comédienne.

Les confidences de Michèle Bernier sont à lire dans Femme actuelle en kiosques depuis le 26 février 2018.

Thomas Montet