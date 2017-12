Michèle Laroque digère son "divorce" avec sa fille Oriane et une foule de stars

En pleine tournée pour la promotion de sa réalisation Brillantissime, Michèle Laroque a dévoilé la bande-annonce de son film ! Une comédie adaptée de son spectacle à succès Mon Brillantissime divorce, pour laquelle elle a réuni un casting savoureux : Pascal Elbé, Rossy de Palma, Michaël Youn, Françoise Fabian, Kad Merad, Gérard Darmon et... sa propre fille, Oriane ! La jeune femme de 22 ans, dont le père est le metteur en scène et adaptateur Dominique Deschamps, joue la fille de l'héroïne incarnée par l'humoriste évidemment.

L'histoire : Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n'a plus d'autre choix que celui de se reconstruire... et ce n'est pas simple avec une mère tyrannique, une meilleure amie hystérique et un psy aux méthodes expérimentales.

Si Michèle Laroque s'impose en tant que réalisatrice, la carrière de comédienne d'Oriane est sur le point de décoller, elle qui a déjà foulé avec sa maman le tapis rouge du Festival de Cannes le 19 mai, lors de la projection du film Okja. Un duo irrésistible ! Et s'il n'est pas toujours simple de diriger ses propres enfants, faire jouer sa fille a été une évidence pour Michèle Laroque, qui a écrit le rôle en pensant à elle. L'occasion de louer une nouvelle fois son talent : "Je savais à quel point elle était douée pour la comédie. Je ne savais pas en revanche quel degré d'exigence j'aurais avec ma fille ! (...) Elle a été incroyable, j'avais la sensation de lui voler des moments tant elle était naturelle. J'avoue qu'elle m'a bluffée, mais aussi rassurée sur le tournage."

Brillantissime, en salles le 17 janvier 2018