Michèle Laroque et sa fille : "J'ai fait n'importe quoi en matière d'éducation"

Le virus de la comédie l'a contaminée ! Oriane, fille de Michèle Laroque, donne la réplique à sa mère dans sa réalisation Brillantissime, adaptation de son fameux spectacle. Ce n'est pas leur première collaboration mère-fille. En effet, elles avaient chanté ensemble une chanson de Cabrel lors de la tournée des Enfoirés et, à 10 ans, Oriane avait incarné la fille de sa mère dans Comme t'y es belle (2006). Mais cette fois, la jeune femme de 22 ans sera véritablement sous les projecteurs puisqu'elle joue dans le premier long métrage de sa maman. Cette dernière se confie sur leur jolie relation dans le magazine Gala.

Oriane est la fille de la fameuse humoriste, actrice et réalisatrice et metteur en scène de 57 ans et de l'adaptateur Dominique Deschamps, qui ont divorcé peu de temps après sa naissance, le 12 juillet 1995. Sur son sympathique compte Instagram, l'artiste en herbe avait d'ailleurs posté récemment une tendre (et rare) photo de ses parents.

Mère et fille brillantissimes

La carrière d'Oriane Deschamps est sur le point de démarrer. La première étape ? Elle a foulé avec sa maman le tapis rouge du Festival de Cannes le 19 mai, lors de la projection du film Okja. Un duo irrésistible ! On attend à présent de les découvrir réunies dans Brillantissime. Dans Gala, Michèle Laroque revient sur leur envie de collaborer : "Lorsque Oriane était petite, je ne voulais surtout pas qu'elle apparaisse dans la presse. Pourtant, elle m'accompagnait partout, sur les tournages comme aux Enfoirés. Alors forcément, on me disait : 'Et si Oriane chantait ? Et si Oriane jouait ?' (...) J'adore partager mon quotidien professionnel avec elle. Et ça lui a permis de croiser des adultes drôles, fantasque et créatifs. Cela me semblait indispensable à son éducation." Et bien que la complice de Pierre Palmade assure qu'elle a "fait n'importe quoi en matière d'éducation, ce qui inquiétait [s]on entourage", sa fille a tout l'air d'une personne parfaitement épanouie ! Sa recette – faire en sorte que sa fille se sente aimée, qu'elle ait le sens de l'effort et du respect – s'est avérée efficace !

Il n'est toutefois pas toujours simple de diriger ses propres enfants. Pourtant, faire jouer sa fille a été une évidence pour Michèle Laroque qui a écrit le rôle en pensant à elle. L'occasion de louer une nouvelle fois son talent : "Je savais à quel point elle était douée pour la comédie. Je ne savais pas en revanche quel degré d'exigence j'aurais avec ma fille ! (...) Elle a été incroyable, j'avais la sensation de lui voler des moments tant elle était naturelle. J'avoue qu'elle m'a bluffée, mais aussi rassurée sur le tournage."

Contaminée par le virus de la comédie

Après avoir fait ses classes en hypokhâgne et khâgne, Oriane Deschamps – qui a grandi aux États-Unis, où elle était scolarisée au lycée français – a décidé de partir deux ans à New York pour travailler dans une société de production, elle était serveuse en parallèle. Bosseuse, comme sa mère et sa grand-mère qui a quitté la Roumanie, fuyant le régime de Ceausescu, la demoiselle ne sait pas encore si elle deviendra actrice : "C'est difficile pour moi de décider de ne pas faire ce métier", a-t-elle toutefois confié à Michèle Laroque en toute sincérité.

On a hâte de découvrir prochainement ce tendre duo sur grand écran, mais également Kad Merad, Rossy de Palma et Françoise Fabian qui figurent au casting.

Retrouvez l'intégralité de l'interview dans le magazine Gala du 21 juin