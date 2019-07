Michèle Laroque trouve "difficile de voir replonger" Pierre Palmade

Alors qu'elle sera le 10 juillet 2019 à l'affiche de la comédie Premier de la classe, Michèle Laroque en a fait la promotion dans 50' Inside, le 6 juillet. L'occasion de revenir sur la récente rechute de son ami et complice de scène, Pierre Palmade, aux prises avec la drogue.

Évoquant - comme Muriel Robin avant elle - les problèmes d'addiction du comédien avec lequel elle a longtemps joué sur les planches (Ils s'aiment, Ils se sont aimés, Ils se re-aiment et, enfin, Ils s'aiment depuis 20 ans) Michèle Laroque a opté pour la carte de la franchise. "Parfois c'est décourageant quand on aime quelqu'un, qu'on a l'impression de le voir remonter la pente et qu'il replonge... Quand c'est arrivé, c'était un peu effrayant", a-t-elle déclaré.

Pierre Palmade a été condamné début juin à une simple amende de 1500 euros pour usage et acquisition de stupéfiants (cocaïne) après une procédure rapide de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), dite "plaider coupable". Il avait fait une journée de garde à vue avant le jeune accusateur avait rapidement reconnu avoir menti. L'homme qui l'avait accusé à tort de viol est pour sa part convoqué en octobre devant le tribunal correctionnel pour "usage de stupéfiants" et "dégradations".

Michèle Laroque a également évoqué un souvenir ancien, signe que l'addiction de l'artiste à la drogue ne date pas d'hier... "Un jour c'était très drôle parce qu'on était au Zénith, Pierre est venu me voir dans la loge, avant de jouer, en me disant : 'Ecoute il faut que je te dise, je suis très fatigué, j'arrive de la fête, je n'ai pas dormi.' Et bien il a été impeccable. J'avais tellement la trouille qu'il se plante que c'est moi qui bafouillais tout le temps ! (...) C'est quelqu'un de très bien et c'est difficile d'accepter que quelqu'un de très bien se fasse du mal parce que je l'aime profondément", a-t-elle ajouté.

Thomas Montet