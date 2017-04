Michele Scarponi, mort à 37 ans : Le papa de jumeaux fauché par une camionnette

Précieux lieutenant de Vicenzo Nibali lors de ses victoires dans le Tour de France 2014, que lui-même termina à un honorable 49e rang, et le Giro 2016, Michele Scarponi venait de s'illustrer dans le Tour des Alpes, victorieux de la première étape disputée lundi dernier et 4e au général sur la ligne d'arrivée vendredi. Nibali a d'ailleurs été parmi les premiers à réagir à la triste nouvelle, totalement abasourdi : "Je ne sais pas, je n'y arrive pas. Je n'ai pas de mots, mon ami...", a-t-il écrit sur Twitter.

L'extrême brutalité du drame autant que le souvenir de l'attachante personnalité de celui qui était surnommé l'Aquila di Filottrano ("l'Aigle de Filottrano", sa ville) ont plongé tout le monde du vélo dans un terrible deuil. L'équipe Astana avait le coeur bien lourd au moment d'annoncer cette "tragédie trop grande pour les mots" : "Nous perdons un grand champion et un homme à part, qui souriait en toute situation. Il était une référence et un repère pour tout le monde au sein de l'équipe Astana", a déploré la formation kazakhe, qui avait prévu de faire de Michele Scarponi son leader lors de ce Giro 2017 suite au forfait de Fabio Aru.

"Je reste paralysé, sans voix, à l'annonce du décès de Scarponi, une grande personne avec toujours un sourire contagieux. Repose en paix, ami", a réagi l'Espagnol Alberto Contador, déchu de sa victoire du Giro 2011 au profit de l'Italien, parmi la foule des hommages endoloris qui ont afflué de toutes parts. Le grimpeur français Pierre Rolland a notamment livré un témoignage saisissant : "Hier, on roulait ensemble comme des cadets à s'attaquer dans les montées, les descentes... On se faisait des sprints etc. Mais toujours une poignée de main après l'arrivée: une rigolade et une tape dans le dos !", a-t-il raconté.

Le président du Comité olympique italien Giovanni Malago a annoncé qu'une minute de silence serait observée ce week-end à l'occasion de chaque compétition sportive organisée en Italie. Il en sera de même au départ de la classique Liège-Bastogne-Liège, qu'Astana, absente lors de la présentation des équipes ce samedi après-midi, disputera malgré les circonstances. Les maillots bleu ciel occuperont la tête du peloton pendant cette minute de silence.

Après avoir présenté ses condoléances, le directeur du Tour de France Christian Prudhomme a souligné "la nécessité de relancer les campagnes de sécurité pour protéger les coureurs et au-delà les utilisateurs des bicyclettes". En mars 2016, le jeune coureur français Romain Guyot, 23 ans, avait été tué dans une collision avec un poids lourd.