Michèle Torr, face aux rumeurs d'AVC, révèle avoir été sous l'emprise de l'opium

Michèle Torr donne un peu plus de ses nouvelles. Dans une interview publiée vendredi 2 mars 2018 dans la nouvelle édition du magazine France Dimanche, la chanteuse de 70 ans revient sur l'affolante rumeur qui la disait affaiblie après avoir soi-disant subi un début d'attaque cérébrale (accident qui s'était déjà produit en 2009) dans les coulisses du concert Âge tendre, le 17 février dernier à Lille.

Alors qu'elle se repose actuellement à son domicile d'Aix-en-Provence, l'interprète du tube Emmène-moi danser ce soir a donc tenu à remettre les pendules à l'heure, affirmant que ses problèmes de santé ont été "tellement dramatisés". C'est ainsi qu'on apprend que tout est parti d'un accident de voiture survenu le 9 février dernier, alors que la chanteuse se rendait avec son régisseur à Châteauroux dans le cadre de la tournée Âge tendre. "Nous roulions tout à fait normalement sur l'autoroute, lorsque nous avons soudain ressenti un choc d'une violence inouïe. (...) Nous venions de heurter un sanglier. (...) Après ce choc terrible, j'ai commencé à ressentir de très vives douleurs à la hanche...", explique-t-elle.

Pour soulager sa peine et lui permettre de "monter sur scène sans trop souffrir", Michèle Torr s'était fait prescrire "un antidouleur assez fort, à base de paracétamol et de poudre d'opium". Et si le médicament a fait effet, elle admet néanmoins qu'elle ne se sentait pas tout à fait elle-même du fait des effets secondaires et que le médicament lui a fait perdre toute notion du temps et de l'espace. "Ce 17 février à Lille, je ne savais plus du tout où j'en étais. Je ne savais pas où nous nous trouvions, ni ce que je devais chanter, ni quel médicament je devais prendre... Et comme au même moment, ma tension est montée en flèche, le médecin, craignant un AVC, m'a fait hospitaliser d'urgence", précise-t-elle.

J'ai beaucoup de mal à lever le pied

Après avoir passé un scanner et une IRM, Michèle Torr a vite été rassurée de voir qu'elle n'avait aucun problème au cerveau, mais qu'elle faisait "visiblement une espèce d'allergie, une mauvaise réaction aux médicaments" qu'on lui avait prescrits pour ses douleurs à la hanche. Le problème ciblé, la chanteuse a décidé de stopper net l'antidouleur, se contentant désormais seulement d'un "peu de Doliprane" et de beaucoup de repos. Le prochain concert Âge tendre au lieu le 9 mars prochain à Marseille, ce qui lui laisse donc le temps de se remettre pleinement sur pied. "Je tourne jusqu'à fin avril, ensuite je repars avec mes musiciens dans les théâtres et, cet été, je donne des concerts en plein air. Vous voyez, j'ai beaucoup de mal à lever le pied, je suis faite pour ce métier. C'est ma joie, ma vie, j'en ai besoin !", a-t-elle conclu. On lui souhaite un très bon rétablissement !