Michelle Dockery (Downton Abbey) : "Je me considère comme veuve..."

Il y a quasiment deux ans, l'actrice Michelle Dockery, alias Lady Mary Crawley dans la série Downton Abbey, perdait son fiancé John Dineen, mort d'un cancer à seulement 34 ans. La star britannique a fait son deuil et s'exprime sur cette mort tragique.

Sur le moment, tout s'effondre

Interrogée par le journal The Guardian, Michelle Dockery est revenue sur le décès de son compagnon et n'a pas caché sa peine. "Je n'ai pas les mots pour décrire ce que j'ai ressenti. Et c'est toujours difficile de dire ce que je ressens aujourd'hui. C'est... Désolée, donnez-moi une minute. De ma vie, je n'ai jamais été aussi engagée auprès de quelqu'un que je ne l'ai été de lui. Alors, sur le moment, tout s'effondre. Le travail, tout. Le boulot n'a plus d'importance. Vous devenez soudainement expert médical. Ce monde devient le vôtre et, évidemment, c'était ma priorité. Je n'ai jamais perdu espoir. Non. Je n'exagère pas quand je dis que John ne s'est jamais plaint, jamais, pas une seule fois et cela nous a donné de la force. C'est ce qui vous fait continuer, cette positivité, c'est ce qui permet de ne jamais perdre l'espoir d'un miracle", raconte-t-elle.

C'était déconcertant

Lorsqu'il a appris qu'il souffrait d'un cancer, John Dineen, qui travaillait dans le domaine financier, voulait à tout prix que cela reste secret. "John était une personne très secrète et la chose la plus dure a été de tenir la presse éloignée quand il était malade. Cela demandait beaucoup d'efforts. (...) Une des choses difficiles à cette période, c'était le parallèle avec le personnage de Mary [qui dans la série perd aussi tragiquement son fiancé, ndlr]. C'était déconcertant et ça l'est toujours pour moi que l'histoire de mon personnage soit aussi similaire à la mienne", ajoute-t-elle.

Après un an à faire des allers et retours à l'hôpital et alors que son fiancé n'a pas survécu, Michelle Dockery dit avoir beaucoup appris de la vie. "Après une expérience pareille, on voit les choses de manière différente", dit-elle Désormais, elle se considère "comme veuve". "Nous étions fiancés et mariés par le coeur, alors je me considère moi-même comme veuve. C'est la première fois que je dis ça et c'est en quelque sorte un soulagement de le dire", ajoute-t-elle.

Michelle Dockery montera sur les planches du National Theatre de Londres, pour la pièce Network. Elle donnera la réplique à Bryan Cranston.

Thomas Montet