Michelle Dockery : Touchant message de Saint-Valentin pour son fiancé mort...

Le 14 février, alors que les couples du monde entier fêtaient la Saint-Valentin, Michelle Dockery, alias Lady Mary Crawley dans la série Downton Abbey, était seule cette année. L'actrice britannique a perdu fin 2015 son fiancé John Dineen, mort à seulement 34 ans des suites d'un cancer du cerveau. Elle n'en a pas moins posté un message très touchant...

Sur Instagram, Michelle Dockery a posté un selfie la montrant en train d'envoyer un baiser de la main. "#UnBisouAdieuLeCancer. La nuit des Valentins. Montrez votre soutien à @su2c", a-t-elle écrit en légende. La comédienne de 35 ans renvoie ses followers vers le site de l'association Standup2cancer, qui a lancé sur les réseaux sociaux une grande campagne autour du hashtag #KissCancerGoodbye. Le but est d'inciter les gens à poster une photo similaire avec le même mot-clef afin de sensibiliser à la lutte contre le cancer mais également pour lever des fonds. Un belle manière de rendre hommage à son regretté fiancé...

Michelle Dockery a repris l'an dernier le chemin des studios en jouant dans la série américaine Good Behavior, diffusée sur la chaîne TNT. Après dix épisodes, dont le dernier a été dévoilé en janvier, une deuxième saison a été commandée. La jolie brune, que l'on a récemment vue à Disneyland en Californie, est aussi attendue en mars au cinéma dans The Sense of an Ending, dans lequel elle donnera notamment la réplique à Charlotte Rampling.

Thomas Montet