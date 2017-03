Michelle Kwan divorce après six ans d'amour : Son mari exprime ses regrets

Coup dur pour l'ancienne patineuse artistique Michelle Kwan. Après quatre ans de mariage et six ans d'amour, son mari Clay Pell vient de lui demander le divorce.

"C'est avec beaucoup de regrets que je tiens à vous annoncer que mon mariage avec Michelle touche à sa fin. C'est un retournement de situation triste et difficile pour notre famille. J'aime Michelle et je lui souhaite le meilleur dans sa vie qui vient de prendre une nouvelle direction. Je tiens à remercier mes amis ainsi que ma famille qui m'ont témoigné leur sagesse et leur soutien. Je vous demande de respecter notre vie privée en cette période délicate", a-t-il confié aux journalistes du Providence Journal.

Si l'on ignore les raisons exactes de leur séparation, d'après le toujours bien informé TMZ, l'homme de 35 ans cite des "différends irréconciliables" pour justifier leur rupture. Clay Pell, qui a travaillé pour le service de sécurité de Barack Obama à la Maison Blanche, n'a fait aucun commentaire quant à une hypothétique prestation compensatoire. En revanche, il tient à ce que sa future ex-femme prenne à sa charge ses frais d'avocats à lui.

Michelle Kwan, sacrée cinq fois championne du monde et deux fois médaillée aux Jeux olympiques avait rencontré son mari en avril 2011. L'ancien couple s'était fiancé dans la foulée avant de convoler en justes noces au mois de janvier 2013.

La brunette de 36 ans, qui s'est mise au service d'Hillary Clinton lors de la dernière campagne présidentielle, et son ex n'ont pas eu d'enfant au cours de leur union. Le jugement portera sans doute principalement sur la répartition de leurs biens et de leurs propriétés.

