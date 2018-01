Michelle Obama a 54 ans : Comment Barack Obama a fêté son anniversaire ?

Touchée par cette belle preuve d'amour, Michelle Obama a publié une photo sur Instagram et a elle aussi exprimé tout son amour à son mari. "Merci @BarackObama pour ces magnifiques fleurs qui m'attendaient au bureau ce matin. Tu es mon meilleur ami, mon plus grand fan et recevoir des messages et des fleurs de toi ne sera jamais dépassé", a-t-elle écrit, remerciant également tous ceux qui lui également souhaité son anniversaire à travers le monde. "Et aux très nombreuses personnes à travers le pays qui m'ont envoyé des cartes et des voeux sur les réseaux sociaux, vous ne savez pas à quel point j'adore vous entendre. Je sais que les anniversaires peuvent parfois être aigre-doux (54!), mais vos messages d'espoir, de générosité et d'énergie me rappellent toujours à quel point nous sommes chanceux et bénis", a-t-elle ajouté.