Michelle Obama au naturel : rare apparition avec les cheveux frisés

Après avoir capté l'attention des Parisiens le 16 avril dernier à l'Accor Hotels Arena, Michelle Obama a fait la promotion de son livre autobiographique Devenir aux États-Unis. C'est plus précisément à l'Essence Festival, à La Nouvelle-Orléans, que l'ancienne première dame a séduit les foules samedi 6 juillet 2019. Outre son discours toujours bien rodé, c'est son look et particulièrement sa coiffure qui ont fait sensation !

Sur Instagram, l'épouse de l'ex-président des États-Unis Barack Obama a partagé une jolie photo souvenir de l'événement qui se tenait du 5 au 7 juillet. Michelle Obama se dévoile ainsi sur scène, en combinaison bleu scintillante. Si son look a beaucoup plu, l'heureuse maman de Malia (21 ans) et Natasha (18 ans) a surtout été complimentée sur... sa coiffure ! Exit brushing et crinière lissée, l'avocate et écrivain de 55 ans a dévoilé à ses plus de 30 millions d'abonnés ses cheveux au naturel. Les jolies boucles de Michelle Obama ont reçu une pluie de compliments sur le réseau social de partage d'images !