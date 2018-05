Michelle Obama dévoile une rare photo avec sa mère et poste un touchant message

Dimanche 13 mai 2018, les Américains ont célébré la fête des Mères (pas de panique, ce n'est que le 27 mai en France !) et Michelle Obama y est allée de sa participation. Sur Instagram, l'épouse de l'ancien président démocrate Barack Obama a ainsi dévoilé une rare photo avec sa maman.

"Il est impossible, qu'importe la photo, de véritablement capturer ce que ma mère, Marian, a représenté pour moi. Joyeuse fête des Mères à toutes les mamans du monde et particulièrement à la mienne", a-t-elle écrit. Michelle Obama a dévoilé une photo sur laquelle elle pose, alors toute jeune, avec sa maman Marian Shields Robinson, et son frère Craig. Marian Shields Robinson, aujourd'hui âgée de 80 ans, avait de son côté déjà dit tout le bien qu'elle pensait de sa fille. "Je n'ai jamais douté qu'elle pouvait faire ce qu'elle fait. Elle le fait avec élégance et dignité. Je suis tellement fière", disait-elle en 2009 au magazine Essence, lorsque Michelle Obama était First Lady.

Sur Instagram, on a aussi pu voir le très sympathique message posté par l'ancien photographe officiel de la Maison Blanche, Pete Souza. "Joyeuse fête des Mères à Michelle Obama et à toutes les mamans", a-t-il écrit en légende d'un cliché la représentant avec ses filles Malia (19 ans) et Sasha (16 ans).