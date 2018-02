Michelle Obama explique son moment de solitude avec Melania Trump

Le 20 janvier 2017, Michelle et Barack Obama vivent leurs derniers instants à la Maison Blanche avec la touchante complicité qui les caractérise. Avant de participer à la cérémonie d'investiture de Donald Trump à Washington, le président démocrate sortant et son épouse reçoivent le nouveau dirigeant américain et sa femme Melania Trump, une rencontre très formelle marquée par un moment insolite. Melania Trump ne vient pas les mains vides à la Maison Blanche mais avec un cadeau destiné à Michelle Obama. Une grande boîte Tiffany & Co dont personne ne connaît le contenu. Embarrassée au moment de recevoir ce présent dont elle ne sait que faire, Michelle Obama a une réaction étrange qui fait le tour des réseaux sociaux. Pour sa toute première interview depuis qu'elle a quitté la Maison Blanche, l'ancienne Fisrt lady qui vient de fêter son 54e anniversaire revient sur ce moment de solitude.

Invitée sur le plateau du Ellen DeGeneres Show, entretien diffusé dans son intégralité le 1er février, Michelle Obama lève le mystère sur le contenu de la fameuse boîte. "C'était un cadre charmant", révèle-t-elle. Lorsque Ellen DeGeneres l'invite à revenir plus en détail sur la remise du cadeau, l'ancienne première dame évoque une situation très protocolaire. "C'est comme une visite d'État, on vous dit que vous allez faire ça, que vous allez vous tenir là. Jamais auparavant vous n'avez reçu ce cadeau, donc je suis là... Que suis-je censée faire avec ?", confie Michelle Obama. Malheureusement pour elle, tous les membres de son équipe sont rentrés à l'intérieur de la Maison Blanche, personne ne peut alors la débarrasser du cadeau qui l'encombre. Jusqu'à ce que son très galant mari vole à son secours et lui prenne l'imposante boîte des mains.

Un an après, Michelle Obama continue de rire de ce moment délicat que personne n'a oublié.