Michelle Obama : Son tendre message à Barack pour les 57 ans de l'ex-président

Près de trente ans après leur rencontre, Michelle et Barack Obama forment toujours un couple aussi soudé et amoureux. Sur Instagram, l'ex-First Lady s'est fendue d'un message ce week-end pour célébrer l'anniversaire de son cher et tendre...

Le 29 juillet dernier à Landover (Maryland), Michelle et Barack Obama avaient été vus en train de s'éclater au concert de leurs amis Beyoncé et Jay-Z. Une vidéo prise par une spectatrice montrait l'ancien couple présidentiel en train de danser les bras en l'air. Un grand moment qui prouve qu'en plus d'être amoureux comme au premier jour, ces deux-là resteront jeunes dans l'âme à jamais !

