Michelle Williams et sa fille Matilda : 12 ans et déjà aussi grande qu'elle

Actuellement à l'affiche de Venom aux côtés de Tom Hardy, la belle Michelle Williams a profité d'une pause entre deux tournages pour retrouver sa fille Matilda. Du haut de ses 12 ans, la jeune fille – dont le père n'est autre que le regretté Heath Ledger – continue de grandir. À tel point qu'elle dépasse déjà sa mère – laquelle ne mesure toutefois qu'un petit mètre soixante-trois.

On a pu le constater le 4 octobre 2018 à New York, où mère et fille ont été aperçues et photographiées. Les deux étaient assurément complexes, marchant bras dessus bras dessous. En T-shirt bleu pour Michelle, débardeur noir pour Matilda, les deux profitaient des agréables températures automnales dont la Grosse Pomme jouit en ce moment.

Quelques jours plus tôt, Michelle Williams était à Westwood en Californie pour l'avant-première de Venom. Un programme chargé pour l'actrice de 38 ans qui sera bientôt à l'affiche d'After the Wedding, avec Julianne Moore. Elle compte pas moins de trois projets en préproduction, à savoir le biopic This is Jane, le drame The Challenger et surtout le thriller Rio, avec Jake Gyllenhaal.

Depuis le 22 janvier 2008, c'est seule qu'elle mène de front sa carrière hollywoodienne et prend à bras le corps son rôle de maman avec Matilda, avec qui elle s'est éloignée de la foule. "Je suis parti avec le désir de créer un environnement familial sain, confie-t-elle dans le Vanity Fair italien d'octobre 2018. Je n'oublierai jamais le jour où j'ai vu une pancarte au bureau de poste demandant à quiconque disposant d'informations sur moi et ma fille d'appeler un certain numéro." Et c'est "dans une maison très simple, avec une voiture très défoncée et sans partir en vacances" qu'elle mène une vie modeste avec sa fille unique, et son mari Phil Evelrum, avec qui elle a refait sa vie.