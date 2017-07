Michelle Williams : In love, elle s'affiche à Rome avec son mystérieux boyfriend

Installée à Rome depuis plusieurs semaines, pour le tournage du film All the Money in the World, l'actrice Michelle Williams ne fait pas que jouer devant les caméras. La star profite aussi de la dolce vita avec son... nouveau chéri !

Cible de rumeurs la disant très proche du producteur Kevin Walsh, depuis qu'ils ont été vus partageant un repas ensemble, Michelle Williams (36 ans) sort en réalité avec un homme dont l'identité demeure inconnue. Le couple, main dans la main et s'échangeant des baisers, a été vu dans les rues de Rome le samedi 15 juillet 2017. En promenade sous le soleil, sur un marché de la capitale italienne, les amoureux ont été rejoints par la fille de la star, Matilda, aujourd'hui âgée de 11 ans et issue de sa relation passée avec le regretté Heath Ledger. Un beau moment de complicité immortalisé par le Mail Online.

Jusqu'à l'an dernier, Michelle Williams fréquentait l'écrivain Jonathan Safran Foer, qu'elle avait rencontré au cours de l'été 2015.

Thomas Montet