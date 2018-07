Michelle Williams : L'ex Destiny's Child internée en psychiatrie

On la pensait guérie de ses démons, d'autant plus que de belles choses lui sont arrivées ces derniers mois. Mais malheureusement, la chanteuse Michelle Williams ne va pas bien. À 37 ans, la star vient de se faire interner en psychiatrie.

C'est le site TMZ qui dévoile que Michelle Williams est entrée de son plein gré dans un établissement spécialisé dans les troubles mentaux "il y a plusieurs jours" et qu'elle avait choisi pour cela un lieu situé à quelques kilomètres seulement de Los Angeles. La chanteuse, que l'on avait vue très souriante avec ses copines Beyoncé et Kelly Rowland, pour reformer brièvement les Destiny's Child au festival de musique de Coachella en avril 2018, a diffusé un communiqué mardi 17 juillet 2018. "Depuis des années, je me suis engagée à mieux faire connaître les problèmes mentaux et à encourager les gens à reconnaître quand il est temps de demander de l'aide, du soutien et une épaule auprès de ceux qui ont de l'amour à donner et prennent soin de votre bien-être", disait-elle. De toute évidence, elle s'applique ses préceptes à elle-même.

Michelle Williams, qui s'était largement ouverte sur ses problèmes de dépression et ses tendances suicidaires l'an dernier, est aujourd'hui fiancée au pasteur Chad Johnson.

Thomas Montet