Michou : A 86 ans, après avoir perdu des compagnons, il a retrouvé l'amour...

Infatigable Michou ! Le célèbre homme en bleu, dont le mythique cabaret parisien ne désemplit pas, sort en librairies le livre Michou, Prince bleu de Montmartre (Cherche-Midi) et a accordé une interview au magazine Ici Paris pour en parler. Il évoque sa vie, faite de rencontres, amicales ou amoureuses...

A 86 ans, Michou, qui carbure depuis la nuit des temps au champagne, est toujours animé par son amour de la fête et du spectacle. A la tête de son cabaret depuis plusieurs décennies, dans le 18e arrondissement de Paris, il se souvient des débuts de cette folle aventure. "J'ai eu de la chance. Ça a débuté bêtement, un Mardi gras, avec trois copains, on s'est déguisés et on a fait rire", relate-t-il. Il avait été convié par Mireille, qui travaillait alors dans l'établissement et cherchait quelqu'un au bar. Michou avait fait son arrivée dans la capitale en 1949, quittant Amiens et sa grand-mère adorée, et a repris le cabaret dans lequel il est en 1956. Aujourd'hui, l'équipe de travestis qui se produit sur scène a un peu changé, mais tout le monde loue en Michou "un gentil patron".

Au cours de sa vie, le trublion des nuits parisiennes a aussi fait des rencontres amoureuses bouleversantes. Il y a ainsi eu Michel, "mort en s'interposant" alors qu'on lui tirait dessus, ou Edouard du Beauvilliers, "parti lui aussi", dit-il. "Mais je pense qu'il m'attend... avec du champagne !", ajoute-t-il. Depuis un moment, il n'est plus seul et coule des jours paisibles avec Erwan, son "ami depuis quelques années" et "un merveilleux compagnon".

Michou, qui sait bien qu'il n'est pas éternel, n'émet qu'un seul souhaite pour l'avenir : que son cabaret ferme ses portes après lui et que ne subsiste qu'une plaque.

