Michou, très amigri, évoque sa santé : "Je ne suis pas mort !"

Début juin dernier, le chroniqueur de France 2 et futur candidat de Danse avec les stars (TF1) Pierre-Jean Chalençon postait une photo d'un Michou très amaigri qui avait interrogé de nombreux internautes...

Quasiment deux semaines plus tard, l'excentrique octogénaire qui vient de sortir un album Michou, le best of a accepté d'évoquer son état de santé auprès d'Ici Paris. "Je vais bien ! J'ai ma petite jouvence, le champagne. C'est ma faiblesse. Je suis heureux, car je vais fêter mes 88 ans le 18 juin. Je suis le doyen des cabarets. Je suis chez moi tous les soirs, heureux d'accueillir les gens, à qui je dis merci", a-t-il commencé très positif. Et l'homme en bleu de poursuivre : "Je vais bien, je ne suis pas mort ! J'ai un médecin, mais pas de gynécologue (rires). Au vu des analyses, il m'a interdit le champagne, alors j'ai réduit un petit peu. Mais pour moi, c'est le symbole de la fête !"

Dans la même interview, Michou a toutefois souhaité évoquer quelque chose de moins positif... sa future disparition et son enterrement. "J'ai acheté une très belle maison au cimetière de Saint-Vincent. Tout est prêt. Il y aura une plaque Michou pour qu'on ne se trompe pas d'allée. J'y vais parfois boire du champagne avec des amis. Le jour où je vais partir, j'ai demandé que certains soient près de moi avec une belle veste bleue. Je serai à côté de Denise, ma mère spirituelle. On a démarré ensemble, on finira ensemble. Elle m'attend", a-t-il conclu.

