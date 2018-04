Mick Jagger avec son fils de 16 mois : la déclaration d'amour de sa compagne

Quelques heures plus tôt, Noor Alfallah, 22 ans, a elle aussi publié une photo de Mick Jagger et elle. Sur l'image publiée par le Daily Mail, la jeune femme, le chanteur, son ami Ronnie Wood et son épouse Sally Humphreys passent un bon moment au cours d'une soirée.

En légende, Noor Alfallah précise à ses abonnés que la photo a été prise l'année dernière. "Vous me manquez, les gars !", écrit-elle à l'adresse de Mick, Ronnie et Sally.

Selon The Sun, Mick Jagger et Noor Alfallah ont passé plusieurs nuits ensemble à Paris au mois d'octobre dernier... Leur flirt n'a pas duré et les anciens amants ne seraient plus en contact.

Avant de rencontrer la ballerine Melanie Hamrick, Mick Jagger était en couple avec L'Wren Scott. La créatrice de mode s'est donné la mort le 17 mars 2014. Elle a été retrouvée pendue à une poignée de porte de son appartement dans le quartier de Chelsea, à New York.