Mick Jagger pose avec ses quatre fils, dont le petit Deveraux, 19 mois

Jeudi 26 juillet 2018, le légendaire Mick Jagger a soufflé sur sa 75e bougie. Et c'est entouré des siens qu'il a passé ce cap ô combien symbolique, celui du troisième quart de siècle. Sur Instagram, les proches ont multiplié les messages de tendresse, photos et hommages au leader des Rolling Stones. En tête, sa fille mannequin, Georgia May Jagger. La belle a posté une photo sur laquelle l'iconique rockeur britannique pose avec ses quatre garçons (il a huit enfants au total) : James (32 ans) et Gabriel (20 ans), qu'il a eus avec Jerry Hall ; Lucas (19 ans), dont la maman est Luciana Gimenez Morad ; et enfin le petit Deveraux, 19 mois, fruit de son idylle avec Mélanie Hamrick, une danseuse étoile américaine de 31 ans dont le rockeur s'est séparé quelques semaines avant son accouchement.